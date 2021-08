Polizei fasst Verdächtigen in Lüttringhausen : 76-jährige auf offener Straße beraubt

Remscheid Am Mittwoch wurde gegen 11 Uhr an der Friedhofstraße in Lüttringhausen eine 76-jährige Frau beraubt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Polizeiangaben war sie auf dem Heimweg vom Einkaufen, als ein Mann von hinten angerannt kam, der Seniorin ihre Handtasche entriss und auf der Adolf-Clarenbach-Straße in Richtung Lüttringhausen davon lief. Die Frau blieb unverletzt. Der Räuber wurde als circa 1,65 Meter groß und etwa 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug kurze, gekämmte Haare.Bei der eingeleiteten Fahndung wurde im nahe Umfeld ein Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, vorläufig festgenommen. Inwieweit er mit der Tat in Verbindung steht, müssen die Ermittlungen zeigen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/ 284-0 bei der Polizei zu melden.

(red)