Ärger beim Ausparken „Arschloch und Scheißbulle“ – Polizisten-Beleidigung wird für Autofahrer teuer

Der Angeklagte wirkte blind und taub für derartige Wegweisungen, immer wieder holte Antonio S. zur Gegenrede aus. Man konnte sich angesichts dieses Auftretens gut vorstellen, was sich damals im Umfeld der Parklücke abgespielt haben mag. Jemanden als „Arschloch“ zu titulieren und einen Polizisten als „Scheißbullen“? Als juristischer Laie würde man sagen: Das geht gar nicht. So leicht darf es sich ein Richter aber nicht machen und deshalb bekam man nun im Berufungsprozess auch zu hören, wie der Amtsrichter das Urteil damals begründet hatte: „Die Beleidigung als Arschloch ist keine straffreie Wahrnehmung berechtigter Interessen“. Auch dann nicht, wenn, wie in diesem Fall, eine Beleidigung durch Herrn M. vorausgegangen sein soll. Der Amtsrichter hatte weiter ausgeführt: Auch wenn es sich bei „Arschloch“ und „Scheißbulle“ um eine Gegenbeleidigung gehandelt haben sollte, wäre diese nicht geeignet gewesen, einen „Angriff auf die Ehre“ abzuwenden. Vielmehr würden sich so „die Emotionen weiter hochschaukeln“.