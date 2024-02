Remscheider bedrohte eigenen Vater mit Messer 62-Jähriger kommt um Haft herum

Am Tattag im Dezember 2021 sei er barfuß und mit „Wasser in den Beinen“ zu seinem Vater gegangen mit der Bitte, dass der ihn ins Krankenhaus in Wermelskirchen fahren solle. Der 93-Jährige habe das abgelehnt und ihm einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Er sei aus der Wohnung gegangen und später wiedergekommen, weil ihm klar geworden sei: „Du hast nur noch einen Tag im Hotel, morgen bist Du mittellos.“ Nachdem er hereingelassen worden sei, habe er den Vater durch den Flur in die Küche geschubst und später das Messer von der Magnetleiste genommen. Damit habe er „herumgefuchtelt“ und es dann „unter dem Arm versteckt“, damit der Vater sich nicht allzu sehr ängstige.