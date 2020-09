Zusammenstoß in Lüttringhausen : 59-Jähriger bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lüttringhausen An der Kreuzung Lindenallee und Richthofenstraße in Lüttringhausen ist es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Eine 75-jährige Remscheiderin fuhr der Polizei zufolge mit ihrem blauen VW Lupo auf der Lindenallee, als sie nach links in die Richthofenstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie wohl einen entgegenkommenden 59-Jährigen auf seiner Aprilia.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

(red)