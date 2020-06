Auftritt in Remscheid : #5630 stürmt die Theaterbühne

Auftritt in Remscheid

Remscheid Die Corona-Pandemie hat das Remscheider Jugendprojekt #5630 ausgebremst. Nun öffnen sich allerdings neue Türen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, einen Teil des Programms auf die Bühne des Teo Otto Theaters zu bringen.

In diesen Augenblick platzte die Verschärfung der Corona-Pandemie. Die Macher entschieden früh, dass die Shows mit bis zu 1000 Besuchern nicht stattfinden würden können. „Alle waren sehr enttäuscht“, sagt Peitz, „aber wir haben mit der Stadt und den Veranstaltungstechnikern direkt nach neuen Terminen gesucht.“ Die Shows sollen nun am 27. und 28. November in der Halle Neuenkamp stattfinden – aber auch dieser Termin steht noch unter Vorbehalt, weil schließlich niemand absehen könne, wie sich die Corona-Krise entwickle. Der Vorverkauf läuft trotzdem und sei extrem wichtig für das Projekt.