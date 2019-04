Ausstellung in Remscheid : 50 Jahre Kunstatelier Klaus Küster

Klaus Küster in seinem Atelier an der Ewaldstraße. Foto: Christian Peiseler

Remscheid Der 78-Jährige blickt auf ein umfangreiches Werk zurück. Die Themen Licht und Raum beschäftigen ihn weiterhin.

Vor 50 Jahren ist Klaus Küster unters Dach des bergischen Fachwerkhauses in der Ewaldstraße 25 gezogen. Im Obergeschoss richtete der Künstler sein erstes Atelier ein. „69 Mark habe ich damals im Monat an Miete bezahlt“, sagt Küster. Auf dem Wagen eines Kohlenhändlers zog der Junggeselle von Lennep zum Rosenhügel.

Der gelernte Grafik-Designer ist einer, der gerne mit Licht zeichnet. Er ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Fotogramms. Er fotografiert ohne Fotoapparat. In der Dunkelkammer lassen sich Lichtzeichnungen auf Papier hervorbringen. Ein Feuerzeug reicht als Lichtquelle aus. Küster bearbeitet seine Fotogramme. In einer seiner jüngsten Arbeiten in dieser Reihe benutzte er einen gefundenen Fleischklopfer, um damit das Papier zu mustern. Die punktierte Fläche bekommt dadurch Räumlichkeit. So entstehen sogenannte lumino-plastische Reliefs. Küster, der in der Tradition von Man Ray und Moholy-Nagy steht, hat sie als Erster entwickelt. Heute nennt er sie „Küstereogramme“.