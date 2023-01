Bilanz in Remscheid 480.000 Besucher im H2O und im Sportbad

Wie andere Bäder auch haben die Stadtwerke in ihren Bädern Energiesparmaßnahmen eingeführt. Die Temperatur des Badewassers wurde „moderat“ abgesenkt, die Öffnungszeiten verkürzt. Die beheizten Außenbecken in der Lenneper Anlage wurden außer Betrieb genommen. Damit sei es gelungen, in den Monaten September bis Dezember das Einsparziel der Bundesregierung von 20 Prozent sogar zu übertreffen, heißt es.