Remscheider vor Gericht : 43-Jähriger ist „Gefahr für die Allgemeinheit“

Der Angeklagte wurde am Dienstag wegen fehlender Schuldfähigkeit freigesprochen. Foto: dpa/Volker Hartmann

Remscheid/Wuppertal Wegen „mangelnder Impulskontrolle“ muss ein Remscheider in ein Psychiatrisches Krankenhaus, entscheidet das Landgericht Wuppertal am Dienstag.

Auch wenn das Urteil zu erwarten war – der 43-jährige Remscheider saß mit gesenktem Kopf in Handschellen bei Gericht und suchte Trost bei seinem Plüschhasen. Dass er wegen verminderter oder fehlender Schuldfähigkeit von den acht Vorwürfen von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen freigesprochen wurde, kam nicht unerwartet. Dass er aber wegen Unberechenbarkeit aus „mangelnder Impulskontrolle“ von nun an in ein Psychiatrisches Krankenhaus weggeschlossen werden soll, traf ihn offensichtlich.