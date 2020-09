Remscheider vor Gericht : 39-Jähriger mit Heroin erwischt – Bewährungsstrafe

Remscheid/Wuppertal Reichlich verstimmt verließ der angeklagte Remscheider das Landgericht in Wuppertal. Die Berufung wurde am Mittwoch nämlich verworfen.

Wer kennt sie nicht? Die Symbole für die Justiz sind seit Jahrhunderten die Augenbinde der Justitia („ohne Ansehen der Person“) und in der Hand die Apothekerwaage mit den beiden Schalen, in denen „Für und Wider“ gegeneinander aufgewogen werden. Im Fall des 39-jährigen zurzeit arbeitslosen Remscheiders spielte die Waage noch eine ganz andere Rolle. Denn erwischt worden war der einschlägig vorbestrafte Mann im Dezember 2019 mal wieder mit für ihn „nicht erlaubten Betäubungsmitteln“.

Gerade hatte er sie in Remscheid gekauft, prompt nahm sie ihm die Polizei bei einer Kontrolle wieder ab. Zum Messen allerdings benötigten die Beamten eine Hochpräzisionswaage – sichergestellt hatten sie 0,3 Gramm Marihuana und 0,1 Gramm Heroin. Eine winzige Menge, nur für den Eigenbedarf, so argumentierte der Remscheider, der siegessicher auf einen Anwalt verzichtet hatte. Winzig ja, so das Amtsgericht Remscheid, aber es hätte keine harte Droge wie Heroin dabei sein dürfen – also verurteilte man ihn zu vier Monaten Haft auf Bewährung.