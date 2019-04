Kulturpolitik in Remscheid : 37 Bewerbungen für die Theaterleitung

Remscheid Auf die Stelle der Theaterleitung des Teo Otto Theaters sind bei der Stadt 37 Bewerbungen eingegangen.

In den nächsten Tagen will Kulturdezernent Sven Wiertz die Unterlagen durchsehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Die Aufwertung von einer halben Stelle auf eine Dreiviertelstelle hat mehr Bewerber angezogen als noch vor einem Jahr. Da waren es 26 Bewerbungen. Ein Mitspracherecht der Politik besteht im strengen Sinne nicht. Wiertz will aber die Politik wie beim vorigen Mal an der Auswahl beteiligen und Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gewähren.