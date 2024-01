Demonstrationszug und Kundgebung in Remscheid 3500 Menschen kommen zur Demo für Demokratie und Menschenwürde

Um die 2000 erwartete Teilnehmer hatten die Organisatoren der Veranstaltung „Remscheid hält zusammen: Für Demokratie und Menschenwürde“ im Vorfeld bei der Polizei angemeldet. Als Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) gegen 15.15 Uhr am Samstag auf der Treppe am Rathauseingang and Mikrofon trat, blickte er auf 3500 Menschen. So viele zumindest zählte die Polizei, wie Stefan Weiand von der Pressestelle auf Nachfrage berichtete. Die Organisatoren sprachen von 4000 Teilnehmern