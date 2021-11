Remscheider und sein Beifahrer bleiben unverletzt : Hoher Sachschaden nach Unfall auf der Nordstraße

Remscheid Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden am frühen Sonntagmorgen bei einem spektakulären Unfall, der sich auf der Nordstraße ereignete.

(red) Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntagmorgen bei einem spektakulären Unfall auf der Nordstraße. Nach Polizeiangaben fuhr ein 20-jähriger Remscheider gegen 7.55 Uhr mit seinem leistungsstarken Audi in Richtung Peterstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto, schleuderte über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit zwei geparkten Ford. Durch die Aufprallenergie stieß eines dieser Fahrzeuge gegen eine Stützmauer und richtete auch hier Sachschaden an. Sowohl der Fahrer, als auch sein 21-jähriger Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Da nach ersten Ermittlungen der Verdacht besteht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten seinen Führerschein und auch den Audi sicher.