Remscheider vor Gericht : 3000 Euro Bußgeld für Exhibitionisten

Remscheid/Wuppertal Auf die Berufung eines 42-jährigen Remscheiders gegen die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 3600 Euro am Amtsgericht wegen exhibitionistischer Handlungen stellte das Landgericht Wuppertal das Verfahren aus pragmatischen, coronabedingten Gründen ein. Eine Zahlung von 3000 Euro soll an den Kinderschutzbund Nordrhein-Westfalen gehen.

War es eine Mutprobe, die nur nicht gut ankam? Mit einem Auto in Remscheid dicht und langsam an einer Gruppe junger Frauen vorbeizufahren, ohne ein dezentes Beinkleid zu tragen (um es zurückhaltend auszudrücken), ist unfein und in heutigen aufgeregten Zeiten nicht ganz ungefährlich.