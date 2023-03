Schule in Remscheid 29 Millionen Euro für Schul-Neubau am Hasten

Hasten · Die Stadt plant, die Raumkapazitäten sowohl für den Unterricht als auch für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hasten deutlich auszuweiten. Und sie will dafür viel Geld in die Hand nehmen.

28.03.2023, 05:00 Uhr

Blick auf die Grundschule Hasten von der Scharnhorststraße. Foto: Röser, Henning/Henning Röser

Auf insgesamt 29 Millionen Euro summieren sich die Investitionskosten. Zum Schuljahr 2027 / 2028 soll alles fertig sein, sagte Schuldezernent Thomas Neuhaus (Grüne) im Gespräch mit der Redaktion.