Remscheider Stadtverwaltung : 27 Stellen für Langzeitarbeitslose

Remscheid Ein neues Gesetz will Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Die Stadt Remscheid plant, 27 Stellen in der Verwaltung einzurichten. Die meisten Jobs entstehen dabei im Sportbereich.

Die Stadt will zusätzliche 27 Stellen in der Verwaltung einrichten. Die Stellen sollen eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Sie sollen von Menschen besetzt werden, die sechs Jahre oder länger arbeitslos waren. Neben dem Gebäudemanagement würden das Teo Otto Theater und das Sportamt von den zusätzlichen Mitarbeitern profitieren.

Am kommenden Donnerstag soll der Rat das Paket beschließen. Bereits zum 1. Oktober könnten die ersten neuen Mitarbeiter ihren Dienst beginnen. Auslöser des Vorschlags ist das seit Anfang des Jahres geltende Teilhabe-Chancen-Gesetz. Mit dem Ziel, lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit zu finanzieren, wurden Gelder in Millionenhöhe umgeschichtet. Arbeitgeber bekommen die Personalkosten in den ersten beiden Jahren komplett ersetzt, dann geht der Zuschuss schrittweise zurück.

Projekt „Jobaktiv“ Um auch soziale Einrichtungen, die keine Gewinne erzielen, am Programm zu beteiligen, hat die Stadt Remscheid das Projekt „Jobaktiv“ aufgelegt. Dabei werden nicht gezahlte Sozialleistungen als zusätzlicher Anreiz an die Arbeitgeber weitergegeben. Unter anderem die Caritas, die Arbeit Remscheid und die Diakonie wollen das nutzen.

Mit zehn neuen Stellen, die in zwei Wellen eingerichtet werden, nimmt das Gebäudemanagement besonders intensiv am Programm teil. Die neuen Mitarbeiter sollen bei Umzügen helfen, Graffiti entfernen, bei Umbauten, Renovierungen oder Schönheitsreparaturen helfen.

Weil die Finanzierung der Stellen nur in den ersten beiden Jahren zu 100 Prozent durch die Agentur für Arbeit erfolgt, muss die Stadt in der fünfjährigen Laufzeit einen Eigenanteil von 1,185 Millionen Euro aufbringen. Bei der Gegenrechnung möglicher Einsparungen – etwa durch den Verzicht auf Aufträge an Dienstleister – ist die Verwaltung vor allem in der Anfangsphase zurückhaltend. Es sei nicht abzusehen, wie die Menschen, die lange Zeit aus dem Job waren, mit ihrer neuen Aufgabe zurechtkommen. „Die Einarbeitung dürfte länger andauern und mit größeren Anstrengungen verbunden sein.“ Neuhaus ist stolz darauf, wie intensiv die Stadt das Programm für die Förderung von Langzeitarbeitslosen nutzt. Durch aktive Ansprache bei den Arbeitgebern können zum aktuellen Stand in Remscheid 115 Stellen geschaffen werden. Damit gehöre Remscheid im Land zu den Vorreitern.