Remscheider vor Gericht : 27-Jähriger hofft auf Bewährung

Es soll einen weiteren Verhandlungstag geben. Foto: dpa/Stefan Puchner

Remscheid Fahren ohne Führerschein, Fahrerflucht und dann auch noch die Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt: Das Amtsgericht hatte einen Remscheider wegen dieser Taten zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt.

Gegen diese Strafe hatte der mittlerweile 27-Jährige Berufung eingelegt in der Hoffnung, dass ihm der Aufenthalt hinter Gittern erspart bleibt.

Darüber entscheiden konnte die Kammer allerdings nicht – der Angeklagte war der Verhandlung ferngeblieben und hatte stattdessen seinen Anwalt mit der Wahrnehmung seiner Rechte beauftragt. Einen guten Eindruck hatte das vor allem bei der Staatsanwaltschaft nicht hinterlassen – vom Berufungsrichter bekam der Mann dennoch eine Chance. Es soll einen weiteren Verhandlungstag geben, an dem der Angeklagte selbst kommen muss. Tut er das nicht, dürften seine Chancen auf eine Bewährungsstrafe schwinden.

„Sie haben es da mit einem richtigen Früchtchen zu tun“, war schon vor Prozessbeginn von der Staatsanwältin in Richtung des Verteidigers zu hören. Dessen Mandant hatte schon einiges „auf dem Kerbholz“, bevor er – mit einem Audi A7 ohne Führerschein unterwegs – vergeblich versucht hatte, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Nachdem die Beamten versucht hatten, ihn auf der Bismarckstraße zu kontrollieren, hatte er das Gaspedal durchgetreten. In der Adlerstraße verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen eine Wand, um kurz darauf vom Unfallort zu fliehen. Noch am gleichen Tag hatte er sich selbst auf der Polizeiwache gestellt.

Die Anklage warf ihm außerdem vor, seine damalige Lebensgefährtin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Zuvor soll die Frau wegen seines Lebenswandels mit ihm in Streit geraten sein. Wegen der Nachbarn habe man den Streit in einem Auto weitergeführt, dort soll der Remscheider seine Freundin geschlagen und solange gewürgt haben, bis sie bewusstlos geworden sei. Aufgewacht sei sie mit ihrem Kopf auf seinem Schoß, der Angeklagte habe sie daraufhin in die gemeinsame Wohnung gezerrt. Dort angekommen, habe er die Tür abgeschlossen, die Klingel abgestellt und sie erneut gewürgt.