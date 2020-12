Remscheid : 2525 iPads für Schulen sind da

Kathrin Wilms (l.) und Judith Flohr von der Grundschule Mannesmann übernahmen die Tablets von Burkhard Mast-Weisz, Thomas Neuhaus und Arndt Liesenfeld. Foto: Stadt Remscheid/Thomas E.Wunsch

Remscheid Die Tablet-Geräte der Firma Apple werden an bedürftige Schüler ausgegeben, die zuvor in einer Umfrage ermittelt wurden. Die hat gezeigt: Der Bedarf ist doppelt so groß.

Kurz vor den Feiertagen hat es noch geklappt: Die Remscheider Schulverwaltung hat insgesamt 2525 iPads an Grundschulen, Förderschulen, weiterführende Schulen und Berufskollegs gebrauchsfertig ausgegeben. Damit sei sichergestellt, „dass künftig auch bedürftige Schülerinnen und Schüler mit eigenen Geräten am digitalen Lernen teilnehmen können und auf Distanzunterricht setzen dürfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die von der Stadt übergebenen Geräte werden unmittelbar an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. So sei sichergestellt, dass sie nicht in der Schule bleiben und die Schulgebäude deswegen in den Fokus von Einbrechern geraten. Ein weiterer Schutz gegen Missbrauch: Die iPads sind so eingerichtet, dass sie geortet werden können.

Die Geräte wurden von der Stadt angeschafft und von einem IT-Dienstleister für den Einsatz an den Schulen vorbereitet, bevor sie dann übergeben wurden.

Durch zwei Umfragen hatte die Schulverwaltung auf Wunsch der Politik in den Sommerferien die Bedarfe in den Schulen ermittelt. Diese ergaben, dass 5045 von 16.000 Remscheider Schülern in ihrem Haushalt keinen Computer haben, mit dem sie an einer digitalen Form des Unterrichts angemessen teilnehmen können. Das ist fast ein Drittel aller schulpflichtigen Kinder.