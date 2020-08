Großzügige Spende in Remscheid : 25 neue iPads für Heimkinder

Großzügige Spende in Remscheid

Remscheid Dank großzügiger Unterstützung hat die Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL) 25 iPads samt Tastatur, Schutzhülle und Pen anschaffen können. In Zeiten der Corona-Pandemie ist das nahezu unerlässliches Equipment für die rund 130 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren, die von der EJBL in 16 Wohngruppen betreut werden.

Dass es am Ende gar für „25 tolle Gerätschaften“ reichen würde, übertraf seine Erwartungen, gibt Emonts zu. Denn die Wohngruppen benötigen schon länger ein technisches Update. „Zwar gibt es in jeder Wohngruppe einen Laptop mit Internetanschluss, den sich sieben bis neun Jugendliche teilen, doch aufgrund ihres Alters und der installierten Sicherheitstechnik sind die Geräte so langsam, dass sie für die Freizeit keinen Spaß bringen und für die Schule schon lange nicht mehr dienlich sind.“