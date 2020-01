Remscheider vor Gericht : 25-Jähriger hat mit Berufung Erfolg

Remscheid/Wuppertal Der Remscheider hatte sich wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung zu verantworten.

Wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung hatte sich ein 25-jähriger Remscheider vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten. Im Mai war der Angeklagte zu einem Jahr Haft verurteilt worden, dagegen war der junge Mann in Berufung gegangen. Die wurde nun verhandelt und die Kammer hatte eine zentrale Frage zu klären: Ist die Sozialprognose positiv und kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden? Oder drohen in der Bewährungszeit weitere Straftaten?

Das Misstrauen schien durchaus angebracht zu sein, hatte der Angeklagte doch schon so einiges auf dem Kerbholz. Diverse Diebstähle und Drogenbesitz als Jugendsünden – und dann war vor fünf Jahren noch eine Sexualstraftat hinzugekommen. Der Rest der dafür verhängten Jugendstrafe war gerade zur Bewährung ausgesetzt worden, als der Angeklagte versuchte, seine Ex-Freundin in einem Internet-Chat zum Sex zu nötigen. Andernfalls werde er Nacktbilder von ihr veröffentlichen. Die junge Frau war darauf nicht eingegangen und hatte den Chatverlauf der Betreuerin eines Mutter-Kind-Hauses gezeigt, in dem sie damals mit ihrem Kind untergekommen war.