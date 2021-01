Remscheider vor Gericht : 24-Jährige erleidet Martyrium

Remscheid/Wuppertal Zwei Angeklagte müssen sich vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten – wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Das Opfer ist schwer gezeichnet und kann nicht mehr sprechen. Ein Psychiater hat die Frau vor wenigen Tagen von seiner Praxis aus in die Psychiatrie eingewiesen. Wohin genau? Das soll vor Gericht nicht veröffentlicht werden – zu groß ist die Angst der Frau vor den beiden Angeklagten, die sich nun am Wuppertaler Landgericht wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu verantworten haben. Auf der Anklagebank: zwei in Remscheid lebende Syrer – ein Mann (27) und eine Frau (48). Täter und Opfer sollen sich aus einem Deutschkurs kennen.

Es ist nicht die erste Einweisung des Opfers in die Psychiatrie und sollte die Beweiserhebung das bestätigen, was der Staatsanwalt in seiner Anklage verlesen hat, so hatte die 24-jährige Frau ein Martyrium zu erleiden. Um Geld von ihr zu erpressen, soll der Angeklagte ihr in seiner Wohnung ein Messer an die Kehle gehalten haben. Er wolle 10.000 Euro von ihr – als die Frau nach dem Grund gefragt habe, soll er ihr mit dem Messer in die Hand geschnitten haben.