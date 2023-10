Gesetzesänderungen werden umgesetzt So will die Stadt für den nötigen Platz an Schulen sorgen

Hier und an den Grundschulstandorten Reinshagen und Stadtpark müssen aber auch schon kurzfristig zusätzliche Klassenräume als Übergangslösung her. In Reinshagen soll ein angrenzender Schotterplatz genutzt werden, um dort eine Modulanlage aufzustellen, berichtet Schöneborn. Dort und am Hackenberg besteht die Chance, dass zurückgegebene Container-Anlagen (so genannte Rückläufer) schnelle Abhilfe bringen. Am Stadtpark sei die Situation durch die Lage der Schule schwieriger. „Wir müssen schauen, wie wir überhaupt an die Fläche drankommen“. Hier ist noch keine Modulanlage in Sicht.