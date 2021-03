Pandemie in Remscheid : 2145 Corona-Impfungen innerhalb einer Woche

Eine Krankenschwester impft eine 92-jährige Frau mit Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Foto: dpa/Marijan Murat

Remscheid 2145 Corona-Impfungen sind in der vergangenen Woche in der Reinshagener Halle West durchgeführt worden, meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag.

1099 Mal wurde mit AstraZeneca geimpft, es handelte sich ausschließlich um Erstimpfungen. Außerdem wurde 1046 Mal mit Biontech/Pfizer geimpft – darunter 548 Erstimpfungen und 498 Zweitimpfungen.

In Remscheid sind 259 Bürger mit dem Coronavirus infiziert und leben in angeordneter häuslicher Quarantäne. 149 Personen haben sich mit der britischen Virus-Mutation angesteckt, eine mit der südafrikanischen Variante. Die brasilianische Mutation ist bislang noch nicht nachgewiesen worden.

Zusätzlich zu den 259 Corona-Infizierten befinden sich momentan 740 Menschen in häuslicher Quarantäne, die als Verdachtsfälle gelten. Die Krankenhäuser berichten indes von 15 Covid-Patienten im Alter zwischen 40 und 86 Jahren in stationärer Behandlung – zwei Erkrankte liegen auf der Intensivstation, einer muss beatmet werden.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, ist in Remscheid wieder leicht gestiegen – und zwar auf 108,7. Am Sonntag hatte er noch bei 100,6 gelegen.

