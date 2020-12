Das sagen bekannte Remscheider : 2021 kann nur besser werden

Warum das neue Jahr besser wird als das alte? Diese Frage haben wir Remscheider Köpfen aus Kultur und Gesellschaft gestellt und diese persönlichen Antworten bekommen.

Maximilian Süss, Veranstalter

David Schmidt, Rotationstheater

Sven Graf, Teo Otto Theater

Claudia Sowa, WTT

Sonja Tewinkel, Klosterkirche

Dr. med. Dorothee Schilling, Frauenärztin

Das Jahr 2020 war für uns als Praxisteam sehr anstrengend, wenn ich an das ganztägige Tragen einer FFP2-Maske, die Umsetzung strenger Hygienemaßnahmen und die Modifikation der Praxisorganisation denke. Daher freue ich mich sehr, dass unsere Patientinnen die großen Bemühungen unsererseits honorieren und nach anfänglichem Zögern ihre Untersuchungstermine wahrnehmen. Ich persönlich habe Angst vor einer Infektion eigentlich nur beim Einkaufen, selten in der Freizeit und nie bei der Arbeit. 2021 wird auch nicht leicht werden. Ich setze große Hoffnung in die Impfung und bin verhalten optimistisch, dass wir ein besseres Jahr erleben werden.

Yakup Dinar, Paketbote

Eine solche Flut an Paketen, und das mitten im Frühjahr, hatten wir noch nie erlebt. Im ersten Corona-Lockdown fing es an – mit kleinen und großen, leichten und besonders schweren Paketen. Fitness- und Gartengeräte wurden bei uns in der mechanisierten Zustellbasis angeliefert. Statt der für diese Zeit üblichen etwa 10.000 Sendungen lagen wir wegen Corona und dem Online-Bestellverhalten der Kunden schon an einzelnen Tagen weit über 18.000 Paketen. Wir konnten personell reagieren und Arbeitsplätze schaffen, mussten aber die Logistik überdenken. Dabei hatten der Schutz und die Sicherheit unserer Zustellerinnen und Zusteller Priorität. Handschuhe, Abstandsregeln, Mundschutz und Desinfektionsmittel gehören nun zum Arbeitsalltag. Immer wieder arbeiten wir auch im Zwei-Wellenverfahren. Es ist unschön zu sehen, dass sich Teams und gute Kollegen aufsplitten mussten. Dennoch haben wir das zusammen gemeistert und schafften es mit Abstand, die Rekordmengen rund um Weihnachten zuzustellen. Die Krise verlangt uns als Team und jedem und jeder Einzelnen alles ab. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Gut möglich, dass der Paketboom anhält und auf dieses Rekordjahr für die DHL ein weiteres folgen wird. Was ich täglich in der Halle sehe, stimmt mich aber positiv für das, was da kommt.