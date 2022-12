Politik in Remscheid 18 Millionen Euro für die digitale Schule

Remscheid · Die Stadt will die Ausgaben für Computer und Präsentationstechnik in den nächsten fünf Jahren noch einmal steigern. Ein großer Kostenblock ist die technische Unterstützung der Systeme in den Schulen.

08.12.2022, 16:10 Uhr

Grundschüler nutzen ein Tablet im Unterricht. Foto: dpa/Armin Weigel