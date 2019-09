Polizei in Remscheid : 17 junge Polizisten starten ihre Berufslaufbahn in Remscheid

Remscheid 17 neue Kollegen und Kolleginnen und zwei Rückkehrer begrüßte Thomas Book, Leiter der Polizeiinspektion Remscheid, am Montag auf der Hauptwache am Quimperplatz.

Nach ihrer dreijährigen Ausbildung sammeln die Neuen in Remscheid ihre ersten praktischen Erfahrungen im Polizeialltag. „Sie werden ganz normal im Wach- und Wechseldienst eingesetzt“, sagt Book. Bei der Einteilung der Dienste werde allerdings darauf geachtet, dass die neuen Beamten immer einen erfahrenen Kollegen an der Seite haben. Bielefeld, Münster , Köln – die jungen Polizisten kommen aus unterschiedlichen Winkeln des Landes. Zwar durften sie ein Wunschziel für ihre ein Jahr dauernde „Erstverwendung“ angeben, doch das geht nicht immer auf. Manche Kollegen würden pendeln, andere suchen sich eine Unterkunft im Bergischen, sagt Book. Hilfestellung bei diesem Thema leistet die Behörde allerdings nicht.

Remscheid ist als kleine Großstadt mit vergleichsweise geringer Kriminalität nicht so präsent auf dem Radar des Nachwuchses. Book bekommt von den jungen Kollegen nach absolvierter Erstverwendung aber auch das Feedback, dass Remscheid für den Start in die Laufbahn durchaus Vorteile hat. Man habe etwas mehr Zeit, könne sich tiefer in die Sachverhalte reinarbeiten, werde so sattelfester.