Nach Probefahrt in Remscheid Jugendliche fliehen mit gestohlenem Audi vor der Polizei

Mettmann/Remscheid · Nachdem ein Audi nach einer Probefahrt in Remscheid gestohlen wurde, fand die Polizei das Auto in Wülfrath wieder. Am Steuer: Ein 16-Jähriger, der sich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten lieferte.

21.05.2024 , 17:08 Uhr

Die Polizei fasste die jugendlichen Raser schließlich. Foto: dpa/David Inderlied

Am Montagnachmittag stellte die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die zuvor mit einem in Remscheid gestohlenen Audi A8 vor Einsatzkräften in Wülfrath geflohen waren. Gegen das Duo wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Mettmanner Straße, als ihnen ein Audi A8 mit einer Städtekennung für die Stadt Remscheid entgegenkam. Da den Einsatzkräften bekannt war, dass am Abend zuvor ein derartiges Auto in Remscheid bei einer Probefahrt gestohlen worden war, entschlossen sich die Einsatzkräfte dazu, den Audi zu kontrollieren. Der Fahrer des A8 missachtete jedoch die Anhaltezeichen und floh mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Alte Ratinger Landstraße und entkam zunächst unerkannt. Im Rahmen einer sofortigen Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurde das Auto anschließend auf dem Parkplatz eines Golfclubs an der Straße Obschwarzbach verlassen aufgefunden. Der flüchtige Fahrer sowie sein Beifahrer konnten auf der Straße Zur Fliethe gestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 16-jährige Deutsche das Fahrzeug geführt hatte und der 15-Jährige mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit Beifahrer gewesen war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen das jugendliche Duo ein und brachten diese zur Polizeiwache Velbert. Der circa 20 Jahre alte Audi A8 mit einem geschätzten Zeitwert von circa 10.000 Euro wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ob sie auch für den Diebstahl des Audis verantwortlich sind, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

(ots/ep)