Lesungen in Remscheid : 15. Interkulturelle Lesereihe mit Karosh Taha

Remscheid Zur 15. Interkulturellen Lesereihe wurde die Schriftstellerin Karosh Taha nach Remscheid eingeladen. Sie stammt aus der kurdischen Stadt Zaxo und lebt schon lange im Ruhrgebiet.

Die Stadt Remscheid ist eine Stadt mit einem hohen Migrationsanteil und vielen Menschen ganz unterschiedlicher Nationalitäten. Über 120 sind es, die alle unter dem Dach Remscheids zusammenleben. Seit 2013 gibt es in diesem Zusammenhang eine Interkulturelle Lesereihe. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hat für diese Veranstaltung, die zweimal jährlich im Frühling und Herbst an öffentlichen Orten in der Stadt stattfindet, die Schirmherrschaft übernommen. Organisiert und moderiert werden diese Lesungen, zu denen seit 2017 auch eine Schreibwerkstatt an einer weiterführenden Schule gehört, vom ehemaligen Schulleiter der Hauptschule Klausen, Wolfgang Luge.

Der hat nun die nächste Lesung – immerhin schon die 15. Ausgabe – vorgestellt, zu der die Autorin Karsh Taha eingeladen wurde. „Zielsetzung ist es immer, einen Autor oder eine Autorin einzuladen, die zwar deutschsprachig schreiben, aber eine Zuwanderungsgeschichte haben“, sagte Luge. Karosh Taha komme ursprünglich aus der kurdischen Stadt Zaxo, die im Irak liege. „Seit 1997 lebt sie im Ruhrgebiet, studierte auf Lehramt in Duisburg sowie Anglistik und Geschichte in Kansas/USA“, sagte Luge. Karosh Taha werde aus ihrem zweiten Roman „Im Bauch der Königin“ lesen, in dessen Mittelpunkt eine alleinerziehende Mutter stehe, die mit ihren vielen Affären die kurdische Gemeinschaft provoziere. Zeitgleich stehe für ihren Sohn Yuones und seine Freunde Amal und Raffiq die Frage im Mittelpunkt, wie diese selbst leben wollten.

Für Luge sei klar, dass die Autorinnen und Autoren, die ihre Werke präsentierten, „Brückenbauer in unserer Gesellschaft sind“. Würden sie es doch auf künstlerische und literarische Weise schaffen, Einblicke in die oft nicht einfachen Integrationsprozesse der hier lebenden und arbeitenden schriftstellerisch tätigen Menschen geben, die in gewisser Weise eine „zweifache Identität“ hätten. „Damit können auch Berührungspunkte, Andersartigkeiten, Problembereiche aber auch Möglichkeiten der Hilfestellung sichtbar dargestellt werden“, sagte Luge. Die Lesungen würden immer auch durch Musiker aus der Heimat der Autoren und Autorinnen untermalt. „Die Lesung von Karosh Taha wird von Ronas Shkeidmous begleitet“ sagte Luge.