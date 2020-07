Pandemie in Remscheid : 15 Corona-Fälle in Remscheid

262 Remscheider wurden bislang positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Remscheid In der Stadt gibt es momentan 15 Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. Bis heute wurden insgesamt 262 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet.

Von ihnen sind 247 Personen aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden. 229 Bürger gelten als genesen, 18 sind gestorben.

Ein Remscheider wird derzeit stationär im Krankenhaus behandelt.

(red)