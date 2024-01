Viele Teilnehmer in Remscheid Mehr Teilnehmer als erwartet bei Bauerndemo

Doch ein Blick auf die Teilnehmer zeigte: An vielen Fahrzeugen hingen Plakate mit Kritik an der Ampel oder auch Deutschland-Flaggen. „Wir sind offen für jeden, solange er sich heute an die Regeln hält“, gab Köser zu verstehen. Sie deutete auf die Einsatzwagen der Polizei: „Und wer sich nicht benimmt, für den sind die Beamten hier.“ Bereits im Vorfeld hatte Mitorganisatorin Silke Austel im Gespräch mit der Redaktion erklärt, dass sich die Demo an alle richte, die mit der aktuellen Regierung unzufrieden seien: Das betreffe etwa Autofahrer und Handwerker, aber auch solche, die unter allgemein steigenden Kosten litten oder einfach verunsichert seien.