Pandemie in Remscheid : 126. Corona-Opfer, Inzidenz-Wert sinkt auf 45,8

Pandemie in Remscheid

Remscheid In Remscheid steigt die Zahl der Corona-Toten auf 126, meldet das städtische Gesundheitsamt am Sonntag. Eine 82-jährige Frau ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Derzeit gibt es in der Stadt 85 Bürger, die an Covid-19 leiden und in Quarantäne leben. Zudem sind 364 Personen isoliert, weil sie als Verdachtsfälle gelten.