E-Mobilität in Remscheid Schneller laden mit neuer Technik in Lennep

Remscheid · In Kooperation mit der Bäckerei Evertzberg bringt die EWR im öffentlichen Raum die erste Hochleistungs-Anlage an den Start. In fünf Minuten können an der Fritz-Reuter-Straße bis zu 100 Kilometer Reichweite getankt werden.

26.09.2023, 17:20 Uhr

Die EWR hat eine erste Schnellladesäule bei der Deli-Filiale der Firma Evertzberg installiert. Foto: Jürgen Moll

Bei der Entwicklung der Lade-Infrastruktur für Besitzer oder Nutzer von Elektroautos schaltet die Stadtwerketochter Energie und Wasser Remscheid (EWR) auf die nächste Stufe. Bei einem Pressetermin an der Fritz-Reuter-Straße wurde am Dienstag die erste Schnelllade-Säule der EWR präsentiert.