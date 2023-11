Sportanlage in Remscheid 1. FC Klausen sendet Notruf an die Politik

Lüttringhausen · Beim Versuch, die defekte Flutlicht-Anlage auf dem Sportplatz an der Stadtgrenze zu reparieren, habe auch die Heizungsanlage Schaden genommen, heißt es in einem Brief an die Fraktionen. Der Verein sieht seine Zukunft akut gefährdet.

06.11.2023, 05:00 Uhr

An der Stadtgrenze zu Ronsdorf liegt die Anlage des 1. FC Klausen. Foto: Henning Röser