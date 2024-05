Prozess um Messerattacke im Tannenhof „Ich hatte Angst vor der Obdachlosigkeit“

Ihr Asylantrag, so sagt sie es jetzt im Gerichtssaal, sei abgelehnt worden. Sie kommt zurück, checkt in Frankfurt in einem Hotel ein. Sie will nach Freiburg fahren, eine Freundin rät ihr, sich selbst in der Psychiatrie einzuweisen. Sie telefoniert mit einem Psychologen im Tannenhof und hofft, dass man ihr dort hilft, eine Wohnung zu finden. „Ich hatte Angst vor der Obdachlosigkeit“, sagt Jennifer R, als sie gefragt wird, warum die Lage am 5. Dezember 2023 bei der Visite eskaliert ist. Es sei um ein Heim gegangen, in das sie nicht habe einziehen wollen. Sie habe den Chefarzt gefragt, ob er sie rauswerfen wolle. „Ich habe das Grinsen in seinem Gesicht gesehen und als er dann „ja“ gesagt hat, bin ich ausgerastet“, schildert Jennifer R. den Moment, als sie versucht, dem Arzt über den Tisch hinweg an den Hals zu packen. Dann steht sie auf und demonstriert dem Gericht, wie sie den Mediziner mit einem in einem Wollhandschuh versteckten Messer verletzt haben will: Mit einem Stich - „so zack“, ihre Hand zielt auf eine imaginäre Körpermitte. Dann seien da überall Hände gewesen, sie sei auf eine Kommode gedrückt worden.