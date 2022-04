Ansichtssache : Ein großes Pflaster für die verwundete Seele

Meinung Es sind „die Flüchtlinge“ – eine gesichtslose Gruppe von Menschen, die aus der Ukraine kommen. Gespräche mit Betroffenen können dies ändern.

Maxim leidet aufgrund der gesamten Situation. Was ihn aber am meisten quält, sind schwerste Schuldgefühle – Gefühle, die er natürlich nicht offen nach außen trägt, sondern die zu spüren sind, wenn man sich auf ihn einlässt, ihm zuhört, die feinen Schwingungen seiner Stimmlage wahrnimmt.

Wer Kinder hat weiß, wie schwer es auszuhalten ist, wenn es dem Nachwuchs schlecht geht. Das Kind ist auf Klassenfahrt und weint am Telefon vor Heimweh, oder es hat das erste Mal Liebeskummer. Was würde man alles tun, um ihm den Schmerz einfach abzunehmen?

Maxim weiß: Es gibt kein Zurück mehr. Ja, vielleicht irgendwann einmal ein Zurück in die alte Heimstadt Kiew, aber keinesfalls ein Zurück in die einst so heile Welt seiner Kinder. Die nahe Zukunft seiner Familie liegt in Remscheid, in einer fremden Stadt, einem fremden Land mit einer Sprache, die (noch) nicht verstanden wird. Bald sollen die Kinder die Schule besuchen. Werden sie ausgegrenzt werden, vielleicht sogar als Schmarotzer schikaniert?