rem_BV Lüttringhausen Spielplätze

Remscheid Spielplätzen in Lüttringhausen mangelt es an Attraktivität.

(am) Die Spielplätze in Lüttringhausen sind technisch in Ordnung. Aber ihnen mangelt es an Attraktivität. So lautet das Resümee der Stadtverwaltung auf Anfrage der Bezirksvertretung Lüttringhausen. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Jürgen Heuser (SPD) macht sich für die Attraktivitätssteigerung der Spielflächen im Stadtgebiet stark.