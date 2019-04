Remscheid-Lüttringhausen : Quartiersentwickler stößt auf große Resonanz

LÜTTRINGHAUSEN Daniel Schmidt will in Lüttringhausen Jung und Alt zusammenbringen. Wohnen ist dabei ein wichtiges Thema.

Der Koordinator der „Altengerechten Quartiersentwicklung“, Daniel Schmidt (32), wird in Lüttringhausen gut aufgenommen. Seit Anfang des Jahres hat er sein Büro bei den Schlawinern in Klausen. Die ersten Wochen hat er damit verbracht, sich und seine Arbeit bei verschiedenen Vereinen, Akteuren und Gremien vorzustellen. Langfristig soll die Quartiersentwicklung die Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren verbessern. Die Reaktionen seien sehr positiv, berichtete der Sozialwissenschaftler in der Sitzung der Bezirksvertretung Lüttringhausen.

Die Erfahrungen aus der Pilotphase im Südbezirk von April 2016 bis Dezember 2018, wo Schmidt auch weiterhin für die Festigung der aufgebauten Strukturen sorgen wird, sollen ebenfalls in die Entwicklung von Lütterkusen fließen. „Es soll aber nicht einfach etwas übergestülpt werden, sondern gemeinsam entwickelt werden“, betonte der Quartiersentwickler, der sich als Schnittstelle zur Verwaltung versteht. Die vorhandenen Vereinsstrukturen sowie das ehrenamtliche Engagement seien hier schon groß. Sein Ziel sei es, Jung und Alt noch stärker zusammenzubringen. Eine erste Idee, Kita-Kinder, die in einem Altenheim singen wollen, gibt es bereits.

Einen Schwerpunkt hat der gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger zudem im Bereich Wohnen ausgemacht. Die Senioren wollen möglichst lange im eigenen Viertel bleiben. Nicht zuletzt deshalb sei es notwendig, das Mehrgenerationenwohnen voranzutreiben. Mit dem Verein „Wohnraum 55+“, die ein solches Projekt für Lüttringhausen realisieren wollen, stehe er bereits im Austausch. Zentrale Rolle spiele beim Thema Wohnen zudem die Barrierefreiheit. Das sei oft in älteren Gebäuden, wie etwa in den Bauten an der Hans-Böckler-Straße, ein Problem. Auch hier will Daniel Schmidt als Berater und Vermittler fungieren.