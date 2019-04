Veranstaltungs-Tipps in Remscheid : Trödel, Autos, Bier und Spiele in der Remscheider Innenstadt

Die Remscheider Motorshow bietet im wahrsten Sinne des Wortes ein buntes Programm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Remscheid hat viel zu bieten, darum stellen wir in einer Serie eine Auswahl an Veranstaltungen in 2019 vor. In der Innenstadt sind viele Events geplant.

Das Freizeitangebot in der Innenstadt ist groß. Auf der Alleestraße und dem Rathausplatz finden in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen statt. Wir stellen in der Folge eine Auswahl an Events vor.

Oster-Trödelmarkt

Gefeilscht werden darf an Ostern auf der Alleestraße. Über 150 Händler bietet Kurioses und Interessantes zum Verkauf.

Wann? So. 21. und Mo. 22. April, ab

11 Uhr.

Remscheider Motorshow

Für zwei Tage bestimmen Gespräche über Ausstattung und PS-Zahlen die Begegnungen auf der Alleestraße. Zur Remscheider Motorshow präsentieren Autohäuser rund

150 Modelle aller Preis- und Leistungsklassen und führen in die Faszination der Motorwelt ein. Parallel laden am Sonntag die Geschäfte zu einem Einkaufsbummel ein.

Wann? Sa. 1. und So. 2. Juni.

Hopfenfest Remscheid

Zum ersten Mal findet dieses Jahr in Remscheid das Hopfenfest statt. Drei Tage lang steht dabei das Bier auf dem Theodor-Heuss-Platz im Mittelpunkt. Mehr als 100 verschiedene Biersorten von über 30 Brauereien können bei der Veranstaltung in den festlich dekorierten Überseecontainern verköstigt werden.

Wann? Do. 6. bis Sa. 8. Juni.

Remscheider essKULTour

Gaumenfreuden warten auf die Besucher auf der Schlemmermeile der essKULTour. Doch nicht nur das Essen lockt auf die Alleestraße. Samstag laufen vor dem Rathaus die Oldtimer der Rallye „Hasten Historic“ ein. Außerdem finden am Abend das Lions-Bällerennen für den guten Zweck und ein Late-Night-Shopping statt.

Wann? Fr. 28. bis So. 30. Juni

Weltkindertag

Für ein paar Stunden verwandelt sich beim Weltkindertag der Rathausplatz in den größten Spielplatz der Stadt. Die städtische Kinder- und Jugendförderung lädt gemeinsam mit vielen Remscheider Einrichtungen und Vereinen zu einem bunten Kinder- und Familienfest mit Wasserspielen, Hüpfburg oder Kinderschminken ein.

Wann? So. 22. September, 13 bis 18 Uhr.

Remscheider Weihnachtstreff

In der Adventszeit weichen die Marktstände auf dem Rathausplatz für den „Remscheider Weihnachtstreff“ den Weihnachtsbuden und der großen Eisbahn. Das winterliche Dorf mit Holzhütten und Lichterzauber bildet in der City jedes Jahr einen beliebten Treffpunkt für die Remscheider, die sich auf eine Tasse Glühwein oder zum Eislaufen verabreden. Auf der 600 Quadratmeter großen Eisbahn findet zudem auch immer wieder Eisstockschießen statt.