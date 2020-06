Kommunalwahl in Remscheid : SPD kürt Burkhard Mast-Weisz offiziell zum OB-Kandidaten

Die stellvertretende Parteichefin Stefanie Bluth überreicht Burkhard Mast-Weisz einen Blumenstrau0 nach der erfolgreichen Wahl. Fraktionschef Sven Wolf applaudiert. Foto: Jürgen Moll Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Mit viel Rückenwind aus der eigenen Partei geht Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in die Kommunalwahl am 13. September. Auf 97 Prozent der 100 gültigen Stimmzettel stand am Samstagnachmittag ein Ja für eine erneute Kandidatur des Amtsinhabers.

In seiner Rede zog der OB, der wie oft bei wichtigen Entscheidungen von seiner Frau Bärbel begleitet wurde, eine positive Bilanz der vergangenen sechs Jahre. Wichtige Projekte wie das Kino am Bahnhof, die Rögy-Sporthalle in Lennep oder das Wohngebiet am Hackenberg seien in dieser Zeit abgeschlossen worden. Andere, wie der Bau des Berufskollegs am Bahnhof oder Umbau des Ebert-Platzes, seien gestartet worden.

Er appellierte an die drei verbliebenen Kläger gegen das geplante DOC in Lennep, dem „Projekt eine Chance zu geben“. Es gehe um 800 Arbeitsplätze, die im Einzelhandel immer dringender nötig würden, sagte er mit Verweis unter anderem auf die Schließung des Real-Marktes im Allee-Center.