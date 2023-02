Mängel an Remscheider Schule Schimmel in Turnhalle gefährdet Gesundheit von Grundschülern

Der muffige Geruch steigt den Besuchern bereits im Flur in die Nase, beim Eintreten in die Räumlichkeiten bestätigt sich der Eindruck dann auch optisch durch schwarze Flecken an den Holzbalken im Deckenbereich: In der Turnhalle der Grundschule Freiherr vom Stein in Lennep hat sich der Schimmel breitgemacht.