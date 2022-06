Serie Freie Ausbildungsplätze in Remscheid : „Wir sind eine super Truppe im Lager“

Früher war Pierluigi Iona (l.) mal Koch. Jetzt lernt er den Beruf „Fachkraft für Lagerlogistik“, dazu zählt auch das Fahren und Arbeiten mit dem Gabelstapler. Sein Teamleiter Mario Bugai legt viel Wert auf ein gutes Miteinander. Foto: Daniele Funke

Remscheid Der Regenschirmhersteller Fare bietet noch einen freien Ausbildungsplatz in der Lagerlogistik. Eine Affinität zur Arbeit am Computer ist nötig, aber vor allem muss die Chemie stimmen.

Wenn der 40-Tonner mit dem Übersee-Container aus Asien rückwärts an die Rampe fährt, weiß Pierluigi Iona genau, was zu tun ist: Mit dem Gabelstapler werden die Paletten aus dem Lkw geladen, dann wird die Ware auf eventuelle Schäden an den Verpackungen untersucht, danach ins Computersystem eingepflegt.

Zwei Stunden später wird der Auszubildende im Bereich Lagerlogistik einen Großauftrag eines renommierten deutschen Unternehmens bearbeiten, im Fachjargon: kommissionieren. Und das bedeutet: Ware aus den meterhohen Regalen des Lagers zusammensuchen und verpacken. „Ich finde die Ausbildung total abwechslungsreich“, schwärmt der gelernte Koch, der glücklich über seinen Wechsel in eine andere Branche ist, „ aber das Beste hier ist das Team, wir sind einfach eine super Truppe. Hier hat jeder für jeden ein offenes Ohr, richtig klasse ist das“.

Info Informationen rund um die Lehrstelle Kontakt Wer sich für den Ausbildungsplatz bei Fare mit Sitz in Remscheid-Stursberg interessiert, kann sich auf der Homepage des Unternehmens informieren oder sich mit Mario Bugai Tel. 0 21 91 / 60 915-220 oder per E-Mail m.bugai@fare.de in Verbindung setzen. Serie Wir stellen in unserer Serie in loser Folge Firmen mit Ausbildungplätzen vor. www.fare.de

Mario Bugai freut sich sehr über das positive Feedback seines „Lehrlings“. Als Teamleiter im Bereich Logistik und Importabwicklung ist er für die Ausbildung der Azubis verantwortlich. „Für mich ist der Nasefaktor das Wichtigste, damit meine ich, dass die Sympathie bei der Auswahl eines Bewerbers an erster Stelle steht. Man muss sich einfach mögen, das ist für mich wichtiger als ein guter Schulabschluss.“

Doch es ist auch für den renommierten Markenregenschirmhersteller Fare nicht einfach, an passende Auszubildende zu kommen. „Es geht allen Branchen gleich. Viele Lehrlinge haben schon nach zwei, drei Wochen keine Lust mehr, mögen das regelmäßig Aufstehen nicht oder was auch immer und erscheinen dann einfach nicht mehr.“

Mittlerweile ist das Unternehmen bereits so weit, dass es notfalls auch auf einen Schulabschluss als Voraussetzung verzichten würde. „Wenn jemand Spaß am Arbeiten hat und lernfähig ist, wissbegierig und interessiert und vor allem zuverlässig ist, dann ist alleine das schon eine absolut gute Basis für eine Ausbildung bei uns. Ich brauche hier niemanden, der die biometrischen Formeln auswendig kennt“, erklärt der Teamleiter augenzwinkernd, „Grundkenntnisse in Mathematik sollten jedoch vorhanden sein. Und eine Affinität zur Arbeit am Computer, aber die bringen die allermeisten jungen Leute ja eh mit“.

Pierluigi Iona hat seine Entscheidung, die Ausbildung zum Fachlogistiker zu beginnen, nicht einen Tag bislang bereut. „Mit gefällt die Vielseitigkeit“, erzählt er, während er in den Gabelstapler steigt, um Palettenware umzustapeln. Später wird er noch die Warenverfügbarkeit bestimmter Sortimentsprodukte durchschauen. Die Schirme von Fare werden in Asien nach Kundenwünschen unter fairen Bedingungen produziert. Per Schiff kommen sie in den Niederlanden an und werden dann per Lkw nach Remscheid gebracht.

„Rund 50 Prozent der gesamten Ware wird später unter anderem für namhafte Weltkonzerne mit deren Logos oder Schriftzeichen bedruckt. „Wenn etwa ein hochwertiger Automobilhersteller ein neues Modell ausliefert, bekommen die Kunden zum Beispiel einen unserer edlen Schirme“, informiert der Teamleiter. Die anderen 50 Prozent seien Privatkunden, die die Schirme meistens online bestellen. Einige davon muss Pierluigi Iona heute noch verpacken.