Ray Wilson und Band im Remscheider Teo Otto Theater : Großer Rock im großen Theater

Großer Rock auf großer Bühne: Ray Wilson präsentiert: Genesis-Classic im Teo Otto Theater. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Wegen des großen Publikumszuspruchs wurde das Konzert von Ray Wilson und Band am Freitagabend aus der Klosterkirche ins Teo Otto Theater verlegt. Das Publikum erlebte eine grandiose Show.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Synergien sind eine feine Sache. Können sie doch dabei helfen, Kompromisse zu umgehen, die doch letztlich immer unbefriedigend bleiben würden. Ein solcher Kompromiss wäre es gewesen, das ausverkaufte Konzert des schottischen Sängers Ray Wilson, der mit seiner Genesis-Show am Freitagabend eigentlich in der Klosterkirche zu Gast gewesen wäre, dort in abgespeckter Form – also vor den derzeit maximal knapp 100 erlaubten Besuchern – stattfinden zu lassen. Die Synergie wiederum war nun, das Konzert ins deutlich größere Teo Otto Theater zu verlegen.

Da dort am Freitag keine Veranstaltung angesetzt war, war das auch problemlos möglich. Und so durften sich die rund 350 Zuschauer im sehr gut gefüllten Theater – das außen übrigens in den ukrainischen Farben angestrahlt und beflaggt war – über ein Konzert der Extraklasse freuen. Sie hatten zudem zwei Jahre darauf gewartet, denn eigentlich sollte Wilson bereits 2020 wieder nach Remscheid kommen. „It‘s good to be back after this pause“, sagte der Schotte dann auch augenzwinkernd und unter dem begeisterten Applaus des Publikums.

Info Einflussreiche Band – mit und ohne Peter Gabriel Band Gegründet wurde Genesis 1967, damals war die Band im Artrock und Progressive-Rock zu Hause, spielte überlange und komplexe Songs ein, ehe sie sich mit dem Ausstieg des charismatischen Sängers Peter Gabriel im Jahr 1975 immer mehr poppigen Regionen zuwandte. Besetzung Als aktuelle Besetzung gilt die Trio-Formation mit Tony Banks (Keyboard), Mike Rutherford (Gitarre, Bass) und Phil Collins (Gesang, Schlagzeug).

Da hatte er bereits zwei Welt-Hits der Prog-Rock-Könige Genesis, denen er als Kurzzeit-Nachfolger von Phil Collins für das – wie sich herausstellen sollte – finale Studioalbum mit dem Titel „Calling all stations“ (1997) als Sänger vorstand, gespielt: „No son of mine“ und „That‘s all“.

Wilson und seine hervorragend eingespielte fünfköpfige Band beschränkten sich allerdings nicht nur auf das allseits bekannte Oeuvre der britischen Superstars. Das Programm war geschickt durchsetzt mit den Stadionhits von Genesis – „Land of confusion“ oder „Another cup of coffee“ –, enthielt aber auch die progressiv-künstlerischen Meisterwerke aus den 1970ern, etwa „The carpet crawlers“ vom Kunstalbum „The lamb lies down on broadway“, Peter-Gabriel-Solostücke wie „In your eyes“ und „Solsbury hill“, dem Phil-Collins-Überhit „In the air tonight“ und auch eigenen Songs wie „Take it slow“, das nachdenkliche „Change“ oder „Lemon yellow sun“.

Das Beeindruckende: Alles kam beinahe gleich gut beim Publikum an. Was aber keineswegs nur daran lag, dass dieses nach der langen Corona-Zeit besonders ausgehungert war. Denn ähnlich begeisterte Reaktionen hatten Wilson und seine Band auch schon bei früheren Stippvisiten ins Bergische hervorgerufen. Das galt interessanterweise auch für ganz neues Material, das Wilson im Corona-Lockdown geschrieben hat – das dabei entstandene Album heißt „The weight of man“. Davon spielte er etwa „Almost famous“, ein kräftiger Rocker, der in der weitgehend akustischen Variante genauso zu gefallen wusste wie das sehr ruhige „Symptomatic“, bei dem vor allem die durchdringende Stimme des Schotten Eindruck hinterließ.

Für die war Wilson indes schon seit seinen ersten musikalischen Gehversuchen bekannt. Die hatten ihren Ursprung bereits 1994, als die Band Stiltskin mit ihrem Levi’s-Werbesong „Inside“ quasi von Null auf Hundert durchstartete. Der wurde übrigens auch als vielbejubelte Zugabe gespielt. Allerdings, bei aller Liebe zu den eigenen Songs, die alles andere als durchschnittlich waren – denn Wilson ist fraglos ein begnadeter Songwriter mit einem Händchen für eingängige Melodien und anspruchsvolle Songstrukturen. Ein klein wenig stieg das Stimmungsbarometer dann doch vor allem bei den großen Genesis-Hits an. „Follow you, follow me“ vom 1978er-Album „… and then there were three …“ etwa. Da wurde mitgeklatscht, zwischendurch und ganz spontan. Das war dann eben doch noch einmal ein ganz anderes Kaliber.