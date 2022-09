Attacke in Wuppertal : Raubüberfall auf Remscheider

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wuppertal/Remscheid Ein 69-jähriger Remscheider ist am Mittwochabend Opfer eines Raubüberfalls in Elberfeld geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte der unbekannte Täter den Geschädigten, nachdem dieser zuvor Bargeld in einer Bankfiliale abgehoben hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Straße Unterer Grifflenberg wurde dem 69-Jährigen seine über den Arm gelegte Jacke entrissen, der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon und entfernte sich in Richtung Blumenstraße.

Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß sein und schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes Hemd und ansonsten schwarze Kleidung.

Zeugen und andere Hinweisgeber, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02 02 / 284-0 zu melden.

(daf)