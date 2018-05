Remscheid : Rangliste: In Remscheid lebt es sich besser

Remscheid Die Lebensqualität in Remscheid ist höher als in den bergischen Nachbarstädten Solingen und Wuppertal. Zu diesem Ergebnis kommt eine Vergleichsuntersuchung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) unter dem Titel "Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie". Remscheid landet dort auf dem Gesamtrang 360 von insgesamt 401 Kreisen und kreisfreien Städten. Solingen belegt Platz 364, Wuppertal landet auf Platz 373.

Die Gesamtpunktzahlen, die sich aus der Bewertung in mehreren Kategorien errechnen, liegen dabei aber nur knapp auseinander. Remscheid erzielt die besten Werte im Bereich Gesundheit & Sicherheit, die schwächsten im Bereich Freizeit & Natur. Solingen hat im Städtedreieck im Bereich Arbeit & Wohnen die Nase vorn. Wuppertal ist in keiner Kategorie führend. Die Daten der Studie stammen von der Prognos AG.

(hr)