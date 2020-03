Rainer Sondern wurde von der Stadt Remscheid ausgezeichnet : Ehrenplakette für den Ehrenamtler

Die Laudation auf Rainer Sondern (links) hielt Sportbund-Chef Reinhard Ulbrich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Als Rainer Sondern am 8. März auf der Bühne des Teo Otto Theaters stand, dachte er, er habe „schon einiges richtig gemacht. Und ich war auch ein bisschen stolz“.

Der 69-Jährige bekam bei der „Matinee des Sports“ den Sonderpreis für das Ehrenamt und die Ehrenplakette der Stadt Remscheid überreicht

Sondern ist Vorsitzender des Betriebssport-Kreisverbands (BKV) Remscheid, Vorsitzender im Sportausschuss Fußball, Fachwart Fußball im Westdeutschen Betriebssportverband und Übungsleiter im Walking Football. Er bekleidet also vier Posten in Personalunion. „Das ist ein Fulltime-Job“, sagt Sondern.

Info Fußballer in Honsberg und in Reinshagen Rainer Sondern Der Vorsitzende der Betriebssportler wurde am 21. November 1950 in Remscheid geboren, wo der frühere Media-Berater lebt. Sondern ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Enkelsohn. Vor seiner Zeit als BKV-Vorsitzender war er Chef der BKV-Fußballer. Mittlerweile übt er beide Ämter aus. Seine aktive fußballerische Zeit begann bei der 1. SpVg. Remscheid. Für die zweite Mannschaft des VfB Marathon hat er später in der Bezirksliga gespielt. Sondern ist auch Mitglied des Reinshagener TB und hat dort lange die Fußball-Abteilung geleitet.

Ein Fulltime-Job, den Sondern inzwischen seit knapp zehn Jahren ausübt. Und den, hätte er das Versprechen seiner Frau gegenüber gehalten, nicht hätte annehmen dürfen. „Ich habe ihr damals versprochen, das Amt nicht zu übernehmen“, sagt Sondern. Damals, das war im Jahr 2010. Sondern war schon seit 1990 Vorsitzender im Sportausschuss Fußball, nahm also an der Vorstandssitzung teil, bei der 2010 ein neuer BKV-Vorsitz gewählt werden soll. Erst kommissarisch, im folgenden Jahr dann auch regulär. „Da schauten mich die anderen elf Vorstände gleichzeitig an“, sagt Sondern. Er sollte den Vorsitz übernehmen – und er wollte es auch. Er war kurz davor, in Rente zu gehen, hatte also Zeit. Und Erfahrung. Die anderen Mitglieder sahen ihn für die Aufgabe vor, er wurde einstimmig gewählt – und nahm die Wahl an.

Also wurde Rainer Sondern Vorsitzender des BKV. Neben seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, war er auch für die anderen Sportarten im Verband zuständig. Zum Beispiel für Tischtennis und Badminton. Sein Ziel beim Amtsantritt: Verhindern, dass die Mitgliederzahl im BKV nicht unter 1000 fällt. Das hat er nicht geschafft. „Aktuell sind wir 984 Mitglieder“, sagt Sondern. Bei seinem Amtsantritt waren es noch 1500 Mitglieder gewesen, die Zahl befand sich aber schon damals im Sinkflug.

„Das Problem ist, dass die jungen Leute heute vielschichtigere Interessen haben als früher“, sagt Sondern. „Das sind Entwicklungen, die man nicht aufhalten kann.“ Aber man kann versuchen, sie aufzufangen. Deswegen wurde die Kegelabteilung des BKV aufgelöst, Sondern führte eine Bowling-Abteilung ein. Aktuell will er auch gezielt in die Firmen, auch in den Nachbarstädten gehen, um für den BKV zu werben. Dieses Engagement wurde nun jedoch durch das Coronavirus ausgebremst. Auch das Training und der Spielbetrieb seiner Walking-Football-Gruppe müssen aktuell aussetzen.

Die Zeit, die Sondern jetzt nicht in Firmen, Sportplätzen oder Turnhallen verbringt, nutzt er, um zu Hause Aufgaben zu erledigen, die liegengeblieben sind. Dabei hatte er sich vorgenommen, noch mehr anzustoßen, als er auf die Bühne des Teo Otto Theaters stand. „Das war eine Motivation für mich“, sagt Sondern. So wollte er auch beim Umbau des Stadions in Reinshagen Unterstützung geben. Doch das werde wahrscheinlich auf 2021 verschoben.

2021 ist auch das Jahr, in dem Sondern seinen Vorsitz beim BKV abgeben möchte. Vorausgesetzt, es gibt einen passenden Nachfolger. „Ich möchte das Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben“, sagt Sondern. In Hände, die auch mal durchgreifen können. „Wer in führender Funktion tätig ist und sich nur Freunde macht, der macht etwas falsch“, sagt Sondern. Unterschiedliche Meinungen und Auseinandersetzungen müsse man abkönnen.