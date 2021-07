Remscheiderin in Unfall verwickelt : Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Der Radfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Remscheid/Wuppertal Eine Remscheiderin war am Donnerstag in einen Unfall in Wuppertal verwickelt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung Blombacher Bach / Ecke Lenneper Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, bei dem der Zweiradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Eine 65-jährige Remscheiderin war den Beamten zufolge mit ihrem BMW von der Straße Blombacher Bach nach links abgebogen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie dann mit dem 57-jährigen Radfahrer, der Vorfahrt hatte.