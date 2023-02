Behörde lässt Waffenladen in Remscheid schließen Pumpguns für die Rotlicht-Szene?

Vor einem Monat haben sich die Türen zu einem Waffenladen in Remscheid endgültig geschlossen. Von der Polizei angeordnet, über die Gründe wurde vor Gericht nichts gesagt. Dennoch scheint es naheliegend zu sein, dass die Schließung das Schlusskapitel von dem sein könnte, was derzeit am Wuppertaler Amtsgericht verhandelt wird.