Hindenburgstraße in Remscheid : Pulsierende Flaniermeile

Remscheid Der Pfingsttrödel an der Hindenburgstraße zog bei strahlendem Sonnenschein Besuchermassen an.

Über Pfingsten verwandelte sich die beschauliche Hindenburgstraße in eine pulsierende Flaniermeile. Gefühlt fand sich hier Sonntag und Montag die gesamte Bevölkerung ein. Das Besondere: Trotz der Besuchermasse bleibt der Pfingsttrödel in einer der ältesten Straßen Remscheids ein Familienfest mit Campingstimmung.

Feiertag, jede Menge Zeit, sonniges Wetter: Dem Pfingsttrödel an der Hindenburgstraße hätte nichts Besseres passieren können. Die sommerlichen Temperaturen an den arbeitsfreien Tagen lockten hunderte Besucher auf die Straßenmeile. Es herrschte eine bunte Mischung unter Besuchern und Angebot. Jung und Alt bewegten sich gemütlich zwischen den Ständen, die links und rechts ihren Weg mit unzähligem Krimskrams säumten: Alter Trödel, unter dem sich das ein oder andere antike Schätzchen versteckte, neben günstigen Neuware-Produkten, Kleidung, Bücher, Spielsachen, Haushaltsutensilien und natürlich - das darf beim Pfingsttrödeln auf gar keinen Fall fehlen - jeder Menge Leckereien. Denn Shoppen und Flanieren machen bekanntlich hungrig und bei sonnigen Temperaturen knapp unter 30 Grad auch durstig. Entsprechend voll war es daher auch immer in der Umgebung von größeren Getränkewagen und vor allem am Haus des Handwerks, wo von einer größeren Bühne aus die komplette Straße mit Livemusik beschallt wurde.