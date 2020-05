Eichenprozessionsspinner im Remscheider Stadtpark : Stadt sperrt Spielplatz

Foto: dpa/Daniel Karmann

Alt-Remscheid Der Eichenprozessionsspinner ist wieder da. Ein Mitarbeiter der Technischen Betriebe (TBR) entdeckte am Mittwoch in der Krone einer Eiche in der Nähe des Spielplatzes am Elsa-Brandström-Weg ein Nest mit Raupen des Nachtfalters in gut zehn Meter Höhe.

Das berichtet Oliver Jilg vom Geschäftsbereich Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft. Der Spielplatz wurde kurzfristig gesperrt. Eine Fachfirma wurde beauftragt, das Nest im Laufe des Tages zu entfernen. Danach soll der Spielplatz wieder geöffnet werden.