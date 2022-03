Prozess wegen versuchten Mordes in Remscheid : Opfer im Zeugenstand

Remscheid/Wuppertal Vor dem Landgericht Wuppertal wird zurzeit gegen einen offenbar psychisch kranken Mann verhandelt, der 26-mal auf einen Kollegen eingestochen haben soll.

Der Beschuldigte lief unruhig hinter der Anklagebank hin und her. Es ging ihm nicht gut an diesem zweiten Verhandlungstag im Prozess vor dem Landgericht Wuppertal gegen ihn, in dem er sich wegen versuchten Mordes zu verantworten hat.

Immer wieder unterbricht der Vorsitzende die Verhandlung. Wegen einer psychischen Erkrankung gilt der Slowake als schuldunfähig, ihm droht die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Ein paar Meter von ihm entfernt, im Zeugenstand: Sein Kollege aus der Baukolonne, der im September 2020 zum Opfer wurde. Insgesamt 26-mal soll der Beschuldigte auf den 38-Jährigen Tschechen eingestochen haben. Anfangs in der Küche der gemeinsamen Unterkunft in Bergisch Born, später vor dem Haus auf der Straße. Dorthin war der Schwerverletzte geflohen – nun sollte er sich nochmals im Zeugenstand daran erinnern, was ihm damals widerfahren war.