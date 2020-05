REMSCHEID/WUPPERTAL : Nötigung: Angeklagter nimmt Berufung zurück

REMSCHEID/WUPPERTAL Ein 33-jähriger Remscheid folgte bereitwillig der Empfehlung des Berufsrichters zur Rücknahme der Berufung. In erster Instanz war er wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt worden, obwohl die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert hatte.

Körperverletzung und Sachbeschädigung: Die Vorstrafenliste des Angeklagten war lang – und all das war vor zehn Jahren und damit schon lange her. Nun allerdings fiel ihm die kriminelle Vergangenheit wieder auf die Füße. Und das nur, weil er wegen Schwarzfahrens und einer nicht bezahlten Geldstrafe als „Ersatzstrafler“ im offenen Vollzug der JVA in Lüttringhausen gelandet war.

In der Anklage ist dazu zu lesen, dass er die Wohnung der Freundin trotz deren Aufforderung nicht verlassen haben soll. Stattdessen soll er das Mobiliar zerschlagen und immer wieder Kontakt zu der Frau gesucht haben. Weggesperrt in der „Stube“ des offenen Vollzuges soll die Lage schließlich eskaliert sein. Nicht wissend, was die Freundin während seiner Abwesenheit treibt, soll er ihr in einer dieser einsamen Nächte um 1.13 Uhr eine SMS geschickt haben. Erbost darüber, das die Frau damit gedroht hatte, die JVA über seinen eigentlich verbotenen Handy-Gebrauch zu informieren, schrieb er ihr: „Im Gegenzug werde ich mal die Polizei und das Jugendamt zum Kai schicken.“